南部墳墓出土5000年骸骨　獲證為女性領袖

西班牙安達盧西亞塞維利亞一座墳墓遺址多年前出土一具5,000年歷史的骸骨，專家當時初步確定骸骨主人是一名年輕男性，惟最新研究表明，骸骨主人是一位受人尊敬的女性領導人，此發現或讓學界重新審視史前史。

該具骸骨出土於2008年，考古團隊當時在出土骸骨的墳墓中發現象牙、象牙製梳子、水晶匕首和鑲有琥珀的燧石匕首等貴重物品，反映這曾經是一個重要人物的墳墓。研究團隊早前利用新的分析技術，發現骸骨主人是一名女性，並為她取名為「象牙女士」。

研究作者聖胡安（Leonardo Garcia Sanjuan）表示，象牙女士的陪葬品十分珍貴，屬西班牙及葡萄牙迄今發現逾2,000個已知史前墳墓中，最具價值的物品，側面顯示她在當時的社會擁有極高地位，且在死後仍備受尊敬許多年。聖胡安又指，象牙女士崇高地位是與生俱來權利的可能性不高，相信她是通過功績獲取地位。

此外，距離象牙女士墳墓約100米處發現另一座相對奢華的墳墓，裏面至少有15名女性骸骨，相信是象牙女士後裔所建，研究認為這表明女性在當時社會佔據領導地位，迫使學界再思考有關該遺址和史前史的一切。該項研究已於周四（6日）在英國自然科學期刊《科學報告》刊登。