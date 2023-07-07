美中情局援烏　派特工及經營秘密網絡

美國時事雜誌《新聞周刊》周三（5日）披露，中央情報局（CIA）在美國援助烏克蘭一事上扮演關鍵角色。CIA不但派遣特工出入烏克蘭執行秘密任務，更經營一個秘密供應網絡援烏抗俄。

報道指，CIA局長伯恩斯於去年1月訪問莫斯科。雖然他未能阻止俄羅斯侵略，但令俄方接受美國提出的規則，即美烏不會採取任何可能威脅俄羅斯安危的行動，俄方同意戰爭不會升級至烏克蘭以外地區及不訴諸使用核武。消息人士透露，CIA以波蘭為基地支援烏克蘭，其中包括一支由民航機組成的灰色機隊，穿梭中歐及東歐運送武器。CIA特工亦進出烏克蘭，協助操作新武器及系統，但避免與俄軍直接衝突。

報道指摘烏克蘭襲擊北溪天然氣管道、克里米亞大橋，並以無人機攻擊俄羅斯空軍基地及克里姆林宮。連串事件令CIA受到質疑，即是否充分了解烏克蘭的計劃並影響對方，以及遵守與俄羅斯的秘密協議。有匿名美國高級國防情報官員透露，CIA現時不確定烏克蘭總統澤連斯基的想法和意圖，就如俄羅斯總統普京一樣。CIA從克里米亞大橋受襲一事了解到，澤連斯基要麼不能完全控制軍隊，要麼不想知道某些行動。