圖誘騙他人赴KK園摘器官　台男囚8年

台灣一間手機遊戲公司老闆及9名員工，前年詐騙兩人到緬甸「KK園區」摘除器官，藉以換取200萬元（新台幣，下同，約49.9萬港元）報酬，幸被騙者順利逃回台灣。士林地方法院周五（7日）宣判，依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判囚老闆8年，其餘9名共犯各2年6月至7年6月不等徒刑。

起訴書指，陳盈齊自稱手機遊戲公司老闆，他在前年6月以高薪聘請誘騙一名女子到泰國當中英文翻譯，後來派人帶她到醫院接受體檢「驗貨」，之後讓她獨自乘搭航班到泰緬邊境的KK園區。被騙女子透過台駐緬甸辦事處聯絡母親，再由母親以虛擬貨幣方式向KK園區老闆支付100萬（約24.9萬港元），她才得以順利返台。

陳盈齊見未能收到酬金，於是騙另一名男受害者到泰國領取拳賽賭金，被騙男子交出體檢報告後，於同年8月9日飛到泰國曼谷。被騙男子獲當地司機安排接應運送，途中發現與預計旅館背道而馳，於是致電同學求救。他趁下車休息機會逃跑，輾轉流浪3天後順利返台。10名疑犯落網後，發現均為20至22歲的年輕人，考量其中9人承認全部犯行、當中一人僅坦承部分犯行，於是依法分別量刑。