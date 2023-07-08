日媒：美國官員上月訪港　促加強對俄技術出口管制

《日經亞洲》周四（6日）報道，3名美國財政部官員上月15至16日秘密到訪香港，要求銀行及監管機構協助查明美國高科技物品，是否經香港運往俄羅斯。美方官員促請香港金融機構及專業團體採取更多措施，防止美國先進技術經香港流入俄羅斯。

隸屬美國財政部恐怖分子資助和金融犯罪辦公室的一眾官員，在香港與金管局、匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行香港分行、國際公認反洗錢師會的代表開會。消息人士透露，美方官員告訴與會者，當遇到與出口管制清單上的物品有關交易時，應該盡職調查。 會議凸顯美國官員憂慮即使俄羅斯受到制裁，仍可取得美製晶片。有與會人士指，美國官員出示一份軍民兩用物品清單，包括半導體設備、飛機、直升機和無人機部件等38種物品。

文件指出，大部份送往俄羅斯的軍民兩用物品來自中國大陸，其次是台灣、歐盟、馬來西亞、美國和以色列。大多數中國貨物是直接運往俄羅斯，有些物品是通過土耳其、歐盟、馬爾代夫及阿聯酋進口。報道提及的銀行及機構都拒絕評論，在會議舉行前一周，美國財政部副助理部長卡普羅特（Robert Kaproth）亦曾訪港，與私營機構和公共部門人士會面。