學習美核動力知識　首批澳洲海軍畢業

美國與英國協助澳洲建立核潛艇艦隊，首批接受核動力訓練的3名澳洲皇家海軍少校，周五（7日）從美國南卡羅萊納州查爾斯頓的美國海軍核動力訓練學校畢業。他們接受額外訓練後，有望到停靠夏威夷州珍珠港的維珍尼亞級攻擊核潛艇上服役。

澳洲皇家海軍少校海登（James Heydon）、克萊恩（Adam Klyne）和霍爾（William Hall）完成6個月培訓，學習在核動力潛艇和航空母艦上操作美國海軍核反應堆的基本知識。美國海軍核推進計劃主任考德威爾（James Caldwell）海軍上將稱，他們所學將為成為一名合格核軍官做好準備，他們將繼續學術和實踐研究，未來到航母和潛艇服役時，已準備好安全和有能力地操作核反應堆。

澳洲皇家海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）海軍中將形容，3名海軍少校畢業對澳洲皇家海軍、其潛艇部隊以至澳洲都是歷史性事件。他們將先後到靠泊的美國海軍訓練艦和康涅狄格州受訓，成為合格軍官。哈蒙德指，現階段計劃讓他們加入駐紮珍珠港的潛艇完成海上訓練，一旦合格並有足夠經驗，將讓他們以不同角色回到海軍體系。