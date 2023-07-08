美核潛艇供不應求　共和黨倡轉讓設限

美國海軍面對中國軍事威脅，攻擊核潛艇艦隊出現「供不應求」問題，但美方決定向盟友澳洲出售維珍尼亞級攻擊核潛艇，做法在國內引起爭議。報道指，美國國會眾議員即將展開辯論，在政府轉讓攻擊核潛艇上應否實施限制。

美國傳媒周五（7日）報道，有關辯論涉及2024財政年度國防授權法，一批民主黨眾議員提出《澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）水下防禦法》草案，消除限制白宮向澳洲提供攻擊核潛艇能力的複製法律規範，同時容許接受澳洲政府承諾提供的資金，用於提升美國國防工業基礎；後者有利美國加快建造更多維珍尼亞級攻擊核潛艇。

另一方面，共和黨眾議員提出截然不同的修正案，他們希望實施額外的限制，在海軍部長證明美國本土工業基礎可以每年建造3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇前，禁止美方向澳洲轉讓多於兩艘的同一級別攻擊核潛艇。美國海軍目標是年產量兩艘，但目前每年只能夠生產1.2艘，所以向澳洲提供攻擊核潛艇，引起部分國會議員憂慮。

根據澳英美三方安全夥伴關係協議，美國向澳洲出售3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，確保澳洲隨時都有一艘攻擊核潛艇正在行動；澳洲有需要時可以增購兩艘同一級別攻擊核潛艇，以防與英國研發的新一代AUKUS級攻擊核潛艇生產出現嚴重延誤。