1000兵赴立陶宛護北約峰會　愛國者系統瞄準俄白

北約峰會將於周二（11日）至周三（12日）在立陶宛維爾紐斯召開，美國總統拜登等逾40國領袖出席。維爾紐斯距離俄羅斯盟友白羅斯只有32公里，立陶宛和北約加強當地的防空部署，德國已在維爾紐斯機場部署多套愛國者防空系統，瞄準俄羅斯和白羅斯。

北約其中16個成員國向立陶宛派出合共約1,000名士兵戒備，德國調動12套愛國者防空系統到維爾紐斯，其中10套上周五（7日）早上已在機場投入運作，8套瞄準俄羅斯加里寧格勒的方向，2套瞄準白羅斯。愛國者系統指揮官利布（Steffen Lieb）指，立陶宛和北約均請求德國協助保護峰會，「大家知道維爾紐斯的地理位置，清晰知道威脅從何而來」。除了愛國者系統，西班牙的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）及法國的凱撒自走炮亦部署到立陶宛。此外，法國、芬蘭、丹麥已調派戰機到立陶宛戒備，英國和法國提供了反無人機能力，波蘭和德國派出特種部隊，其他成員國則協助應對潛在的生化及核攻擊。

在邊境地區，立陶宛派出3倍人力駐守接壤白羅斯和俄羅斯的邊境，拉脫維亞和波蘭派員協助邊防巡邏。立陶宛總統瑙塞達表示，如果拜登等多國領導人在立陶宛出席峰會，該國的領空卻不受保護，這是不負責任。他又指，思考峰會結束後會發生甚麼，而立陶宛將與盟友合作創建一支輪換防空部隊。