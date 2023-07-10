德桑蒂斯稱若入主白宮　將撤華最惠國待遇

美國佛州州長兼共和黨總統參選人德桑蒂斯周日（9日）表明中國是美國的頭號地緣政治威脅，過去賦予中國最優國待遇及世界貿易組織成員國地位是失敗的。一旦他當選美國總統，將透過行政行段和國會，結束中國的最惠國待遇地位。

最惠國待遇指締約國一方給予任何第三國在貿易、關稅等的優惠和豁免，德桑蒂斯接受美媒訪問時指，華府需要承認過去30年與中國的實驗是失敗，包括中方獲得最惠國待遇地及成功加入世貿，美國要獨立於中國，不能把關鍵工業領域外判到不在乎美國利益的國家，同時中國是美國的頭號地緣政治威脅。他贊成撤銷中國的最惠國待遇地位，這需要國會同意，若他入主白宮就會採取行政手段向這方向進發。

德桑蒂斯又指，他當選美國總統的話，會把中國認定為威脅，立場與拜登政府不同，他否定剛結束訪華的財長耶倫所講「中美是健康競爭」，並重申中國是美國的頭號地緣政治威脅，認為需要重新在印太加強硬實力。他直指：「歸根究底，中國尊重的是實力，如果你展現實力，有硬實力做後盾，中方就不會這麼進犯性。」他認為現任總統拜登軟弱，令北京在西半球有更多行動。