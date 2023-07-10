法航客機地板遺血糞　乘客自行清理忍惡臭8句鐘

法國航空一架由法國巴黎飛往加拿大多倫多的客機，近日有乘客發現座位前方地上布滿血和糞便，原以為是他同行兩隻貓咪的排泄物，但原來是之前有乘客身體不適留下的腹瀉排泄物及血漬。因航班滿座，他被迫在航程期間繼續坐在自己的位置。

美國傳媒周上周六（8日）報道，男乘客巴塔（Habib Battah）上月30日與妻子搭乘涉事航班，目前未知航班編號和機上乘客人數，而執飛的是波音777客機。客機起飛1小時後，巴塔聞到異味，低頭發現座位前的地板有血液和糞便混合物，最初以為是放在座位前的貓咪排泄，但檢查後發現不是。他隨即通知機艙服務員，對方當時給他濕紙巾自行處理，並通知機師，機師聯絡法國航空總部查問上述污迹是甚麼。機艙服務員後來通知巴塔，地上的是人血，涉事客機前一天從巴黎飛往美國波士頓時，一位男乘客期間突然腹瀉，執飛的機師當時已要求清潔座位。

法國航空回應時承認客機上曾有乘客不適，已按程序清潔，現時已啟動內部調查了解上述情況的成因。巴塔則稱，他花半小時自行清理地面，以及沾了混合物的隨身物品，包括放置貓咪的袋。他指，法國航空在事發後3天曾聯繫他，願提供500美元（約3,900港元）優惠券並為他們的寵物貓洗澡作補償，惟他拒絕，強調這是重大過失，應該有人承擔責任。