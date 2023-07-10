涉買未成年人色情照　BBC男主持停職

英國廣播公司（BBC）一名知名男電視節目主持人被指向未成年人購買色情照片，受害人母親於5月中旬向BBC舉報，BBC卻遲遲未有作為。受害人母親上周向其他英媒爆料，BBC周日（9日）才宣布已把一名男主持停職，但沒有公開他的身份，而倫敦警方周一（10日）將就相關指控約談BBC。

BBC發聲明指，公司認真看待所有指控，有健全的內部程序積極處理投訴，今次事件複雜和情況快速變化，BBC已盡快弄清事實，恰當地採取下一步行動。BBC指，任何新資訊曝光或提供給BBC，將會獲恰當和積極跟進。BBC總裁戴維（Tim Davie）向員工發電郵，確認BBC大概2個月前收到相關指控，上周四（6日）再有人就事件向公司作出新性質的投訴，公司已把涉事主持停職。

英媒指，倫敦警方一個專門處理涉及名人案件的小組，於上周五（7日）接獲通報，警方將於本周進一步接觸BBC。警方證實正與BBC商討事件，但未收到正式報案，將索取更多資訊再決定下一步行動。文化、傳媒與體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）稱，她已與戴維討論事件，鑒於此事的性質，BBC需要空間調查、查明事實並採取行動，她會持續留意事態。