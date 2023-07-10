日本南部執行任務　3美軍咆哮者電戰機遇雷擊

美國《海軍時報》上周五（7日）報道，美國海軍3架E/A-18G咆哮者電子作戰機上月6日，在日本南部執行任務時一同遇上雷擊，無人受傷。海軍安全司令部把雷擊列為A級事故，意即事故造成的損失超過250萬美元（約1,950萬港元）。由於3宗雷擊事故列在同一條目下，不清楚損失金額是指單價或總額。

遇上雷擊的E/A-18G隸屬美國海軍第135電子攻擊中隊，它的基地位於華盛頓州惠德比島海軍航空站，目前分配予第7艦隊第70特遣隊指揮。美國海軍航空兵發言人布萊爾（Bryan Blair）表示，事件中所有戰機均降落在日本沖繩縣嘉手納空軍基地，海軍機組人員和地面支援人員均接受應對雷擊情況的訓練，並按照海軍指引遵守所有程序。

布萊爾又指，海軍飛機受到雷擊情況並不常見，但有時會在天氣狀況與預測不符時發生。在2020年2022年間，平均每年發生12宗涉及美國海軍飛機的雷擊事件，2023年迄今已發生7宗雷擊事件。海軍安全司令部稱，2022財年共發生16宗A級事故。E/A-18G由F/A-18F超級大黃蜂戰機發展而來，專門執行電子戰任務。