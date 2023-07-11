土總統稱如恢復土耳其入歐盟談判　就支持瑞典入北約

土耳其總統埃爾多安將瑞典加入北約一事與土耳其入歐盟掛鈎，他周一（10日）宣布，如果歐盟同意與土耳其恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北約。

北約在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會前夕，西方領導人希望在面對俄烏戰爭時展現團結立場。埃爾多安周一晚在維爾紐斯會見瑞典首相克里斯特森。

埃爾多安表示，阻礙土耳其加入歐盟的領導人，現在希望他支持瑞典的北約成員國資格。埃爾多安指：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家發表談話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。」

埃爾多安說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」他還說：「這就是我在電話上告訴美國總統拜登的內容。」

土耳其於1987年首次申請加入歐盟前身的歐洲經濟共同體，1999年成為歐盟候選國，2005年正式啟動入盟談判。此後，由於土耳其遭控侵犯人權，入盟談判於2016年陷入僵局。