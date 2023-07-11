烏指瓦格納兵變時曾到達俄核武庫　圖取小型核武

俄羅斯瓦格納集團上月23日宣布兵變，翌日從烏克蘭進入俄羅斯南部羅斯托夫州，控制南部軍區司令部，並沿M4公路向首都莫斯科驅進。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向英媒聲稱，當日其實有一支瓦格納僱傭兵縱隊到達位於沃羅涅日州的核武基地「Voronezh-45」，試圖奪取前蘇聯時期的小型核武。

英媒周二（11日）指，根據網上流傳兵變當日的影片和目擊者證詞，相信瓦格納部隊從羅斯托夫州沿M4高速公路向北前往莫斯科期間，有一個縱隊改向東面前進，途徑多個鎮，到達距離Voronezh-45僅100公里的塔洛瓦亞鎮（Talovaya），車隊由約75輛車組成，包括5輛裝甲運兵車等，惟縱隊此後行蹤不明。

布達諾夫則指，瓦格納士兵到達Voronezh-45，目標是取得小型核武提高兵變的賭注。他直言：「瓦格納士兵和核武的唯一阻隔就是核武儲存設施的大門，大門關上，他們沒有進入技術部分。」他沒有交代更多詳情，俄方知情人士指瓦格納的確到達有「特別利益」的區域，該處儲存核武，因此令美國人焦躁，而瓦格納的動向引起克里姆林宮關注，促使莫斯科談判結束兵變。美國白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）指美方無法證實報道內容，沒有迹象顯示任何俄羅斯核武面臨風險。

Voronezh-45建於前蘇聯時代，由負責保護俄羅斯核彈頭的國防部第12總局管轄，布達諾夫指設施是用於儲存便攜式核武。不過，有專家質疑瓦格納是否真有能力接近Voronezh-45，他們或需要與第12總局內部人士合作才做得到。