BBC男主持涉買未成年人色情照　警查是否屬刑事

英國廣播公司（BBC）一名男主持被指購買一名未成年人的色情照，醜聞持續發酵，警方周一（10日）與BBC代表開視像會議了解詳情，會進一步研究是否有證據可啟動刑事調查。

倫敦警方一支專門處理涉及名人案件的小組負責此案，警方發言人指探員於周一早上與BBC代表開會，討論相關指控，警方目前不認為事件觸及刑事調查門檻，正評估會上討論的資料，會進一步調查是否有犯罪證據，暫時未啟動刑事調查。除了BBC，警方亦與涉事未成年人的家人接觸，了解他們此前有否向其他執法部門報案。英媒指，警方仍處於調查的「範圍界定」階段，他們不承諾採取特定的行動方針，但仍保留展開全面調查的選擇。司法大臣卓艾歷敦促BBC繼續參與任何調查，公眾期望這種性質的指控能夠得到非常有力和迅速的處理，並且可能在時間成熟時調查公司是如何處理今次指控。

涉事未成年人的母親早於今年5月中旬已向BBC投訴，惟涉事男主持仍繼續出鏡，母親見BBC不作為，上周向其他英媒爆料，令事件曝光，BBC周日（9日）才宣布把男主持停職。