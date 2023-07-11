俄與北約對抗持續惡化　或面臨最不利後果

北約峰會召開前夕，俄羅斯駐美國大使安東洛夫周一（10日）形容俄羅斯與北約國家之間的對抗繼續惡化，或面臨最不利的結果，西方國家所作決定對擺脫最嚴重的政治和軍事危機，構成愈來愈難以逾越的障礙，對國際安全造成最嚴重後果。

安東洛夫批評美國人愈捲入烏克蘭衝突，行為就顯得愈是犬儒主義，道德原則顯得更殘缺不全。美國多年來一直對烏克蘭東部頓巴斯地區漠不關心，對敖德薩工會之家的屠殺視而不見，卻對俄羅斯未做過的違法行為實施制裁。現在，美國把集束彈扔進烏克蘭危機的深淵，卻不屑於找任何藉口，只是說有必要打敗俄羅斯人。

另一邊廂，土耳其近日容許5名烏克蘭亞速營戰俘返國，又支持烏克蘭入北約，俄羅斯聯邦委員會國安委員會主席邦達列夫指摘過去數周發生的事，反映土耳其逐步從中立國家變成「不友好國家」，相關行為是在背後捅刀，認為土方是受壓行事，應考慮是否退出北約。克里姆林宮發言人佩斯科夫則指，莫斯科與安卡拉一直保持高級別對話，俄方希望保持兩國關係。他承認雙方在部分議題有分歧，但在經貿等方面有相當密切和互利關係。