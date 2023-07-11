美增兵西太平洋　向兩地派10架轟炸機

美國B52H戰略轟炸機（上圖）及B1B超音速轟炸機（下圖）分別飛抵關島及日本。

東亞地區軍事形勢緊張，朝鮮半島局勢升溫、中美角力愈演愈烈，美國加強在區內的軍事部署，繼上月中在西太平洋戰略重地關島部署4架戰略轟炸機後，過去一周向上址增派4架同型號軍機，另有兩架超音速轟炸機周二（11日）飛抵日本。現時總共有10架美軍轟炸機派駐西太平洋兩處地點，準備應對區內危機甚至衝突。

美國一批B52H戰略轟炸機上月14日起在關島安德森空軍基地執行新一輪轟炸機特遣隊任務，它們來自北達科他州邁諾特空軍基地。上周四（6日），3架來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的同款戰略轟炸機，取道北太平洋飛抵關島；另一架來自同一基地的B52H戰略轟炸機取道夏威夷州前往關島，周一（10日）飛抵當地。

與此同時，一批來自德州戴斯空軍基地的B1B超音速轟炸機，周二降落日本青森縣三澤基地；美國太平洋空軍表示，它們將支援轟炸機特遣隊任務。安德森空軍基地的官方社交網專頁周二透露，來自邁諾特空軍基地及巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，正在當地支援轟炸機特遣隊任務，這證明戰略司令部準備每天戰鬥。