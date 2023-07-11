最光系外行星現蹤　 學者稱「不應該存在」

歐洲太空總署（ESA）近日使用系外行星特性探測衞星（CHEOPS），確認最光亮的太陽系外行星。它能夠反射80%來自其主星的光線，獲天文學家形容「這是一顆不應該存在的行星」，研究標誌着一個重要里程碑。論文周一（10日）在《天文與天體物理學報》發表。

該系外行星名為LTT9779b，它於2020年首次被發現，大小如同海王星、直徑約為地球5倍，公轉時間僅為19個小時，面向恒星的一面溫度高達攝氏2,000度。按照已有理論，距離恒星太近的區域受強烈輻射影響，令其難以擁有大氣層，也難以維持海王星般的大小，該區域因而得名「海王星沙漠」（Neptunian Desert），但LTT9779b存在挑戰了相關說法。

研究人員解釋，LTT9779b灼熱的金屬和硅酸鹽流，在高溫下像熱水在浴室蒸騰，令行星大氣層飽和，直至形成金屬雲。而金屬雲能夠反射光線，令系外行星的大氣層不被恒星輻射破壞。項目科學家岡瑟（Maximilian Guenther）形容，這就像舊式科幻電影中，大空飛船周圍的盾牌一樣。