美愛國者導彈　初步整合神盾系統成功

美國防務企業洛歇馬丁周一（10日）宣布，旗下愛國者3型（PAC-3）導彈分段增強型（MSE）攔截器成功首度與神盾武器系統的AN/SPY-1雷達相連。這代表該款由陸軍使用的防空導彈，日後可以搭載在海軍神盾艦，進一步強化防空能力。

為了整合愛國者3型導彈分段增強型攔截器與神盾武器系統，洛歇馬丁首先修改前者的無線電頻率數據鏈，使之由現時的雙波段數據鏈設計變為三波段數據鏈，才能夠與採用S波段頻率操作的後者相連。今次測試成功驗證這項能力的初步整合性。

洛歇馬丁指，目前投資在整合愛國者3型導彈分段增強型攔截器與神盾武器系統，宣稱可以提供一個已經得到證明的整合空中及導彈防禦能力，應對先進及有機動性的威脅，並在一個負擔得起及快速的時間表內，為海上艦隊提供一個加固的防禦。

這款防空導彈採用擊殺的方式攔截空中目標，包括戰術彈道導彈、巡航導彈、飛機，洛歇馬丁已經提高年產量至550枚，去年擴大阿肯色州廠房的規模，滿足國內外用戶的需求。AN/SPY-1雷達目前由美國接近100艘神盾巡洋艦及神盾驅逐艦採用。