北約指盟友同意及滿足條件　會邀烏克蘭加入

北約峰會周二（11日）首日發表公報，領導人一致同意簡化烏克蘭加入北約的程序，並將為烏克蘭特別設立一個雙邊理事會。公報指出，烏克蘭的未來在北約，並指當各盟友同意、而且條件得到滿足時，就會邀請烏克蘭加入北約。

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會首日發布90點公報，內容涵蓋從巴爾幹半島、亞太到非洲的全球區域安全議題，以及從核武、化學武器到資訊安全等多面向安全威脅，其中最新共識在於提供烏克蘭加入北約的捷徑。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，烏克蘭完成入會仍須待贏得俄烏戰爭之後，峰會並承諾全面強化集體防衞能力。不過，公報未有具體說明烏克蘭需要滿足的條件，亦未如烏克蘭期望，在今次峰會向烏方發出入約邀請，或提出具體時間表。

相較2008年北約峰會接受烏克蘭申請加入的前提，是達成有許多改革目標的「成員國行動計劃」，這次峰會則放棄此項標準程序，改由北約外交部長定期評估烏克蘭的「年度國家計劃」檢視進步情況。

斯托爾滕貝格在峰會後記者會上表示，這將使烏克蘭入會程序從3步變1步，當盟國認為時機成熟時，就能直接邀請烏克蘭入會。他強調烏克蘭在軍事現代化及改革貪污等方面的進展，使其入會條件與2008年時大不同。

此外，盟國也同意為烏克蘭量身定製「北約－烏克蘭理事會」，以共同決策、合作，並作為危機時的諮商機制。斯托爾滕貝格強調北約與烏克蘭將以平等地位召開該理事會。