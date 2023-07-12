美司法部起訴智庫負責人　涉非法充當中國代理人

美國司法部周一（10日）起訴智庫負責人勒夫特（Gal Luft），涉嫌充當未經註冊中國代理人，促成中國公司、伊朗和中東國家之間的軍火交易等8項罪名。勒夫特否認行為不當，認為自己因掌握美國總統拜登之子亨特（Hunter Biden）的腐敗證據，才遭美國政府迫害。

檢察官指控，擁有美國和以色列雙重國籍的勒夫特，涉嫌利用其在馬里蘭州的全球安全分析研究所（Institute for the Analysis of Global Security）聯合主任的職務，在2016年收買一名美國政府官員兼候任總統特朗普顧問，公開支持對華有利政策。勒夫特也被指幫助中國軍火製造商向利比亞出售反坦克發射器、榴彈發射器和迫擊炮彈，向阿聯酋出售炸彈和火箭，向肯尼亞出售軍用無人機，並為來自伊朗的石油銷售提供中介服務，違反美國制裁規定。

曼哈頓聯邦最高檢察官威廉姆斯（Damian Williams）說，勒夫特就其罪行向執法部門多次撒謊，他的大部分現金都是通過充當軍火和石油中介商賺取。勒夫特今年2月因與上述起訴書有關罪名被塞浦路斯執法人員拘留，但在等待引渡期間棄保潛逃。一旦罪名成立，他將面臨長達100年的監禁。勒夫特聲稱，他2019年在比利時與檢察官會面，討論調查亨特後才成為司法部審查對象。