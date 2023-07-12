北約公報指華構成挑戰　中國堅決反對

在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會周二（11日）發布聯合公報，指中國的野心和脅迫性政策挑戰北約的利益、安全和價值，構成系統性挑戰。北約將捍衞共同價值觀和以規則為基礎的國際秩序，包括航行自由。中國駐歐盟使團周三（12日）駁斥，公報涉華內容罔顧基本事實，對此堅決反對和拒絕，正告北約任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

北約峰會發布90點聯合公報，在其中6點提到中國。北約批評中國使用廣泛政治、經濟和軍事手段增加其全球足迹和投射力量，同時對自身戰略、意圖和軍事集結保持不透明。中國的惡意混合行動和網絡行動，及其對抗言論和虛假資訊以北約為目標，損害北約安全。中國試圖控制關鍵技術和工業部門、關鍵基礎設施、戰略物資和供應鏈，利用其經濟槓桿建立戰略依賴關係並增強其影響力，試圖顛覆基於規則的國際秩序，包括在太空、網絡和海洋領域。

公報指出，中國和俄羅斯戰略夥伴關係不斷深化。北約呼籲中國譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力，特別呼籲中國不要向俄羅斯提供任何致命援助。公報指摘中國正迅速擴大核武庫，增加彈頭數量和尖端運載系統的數量，以建立核三位一體。北約敦促中國參與降低戰略風險的討論，提高其核武器、計劃和能力的透明度。北約稱，仍然願意與中國建設性接觸，包括建立互惠的透明度，以維北約安全利益。