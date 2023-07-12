美國務院調整對台旅警用字　刪除「國家」字眼

美國國務院領事事務局周二（11日）發布最新版對台灣的旅遊警示，仍維持在去年10月更新後最安全的第一級。但有台媒周三（12日）指出，雖然主要的建議內容和參考資訊沒大變動，但刪除了兩處提到「國家」（country）的字眼，引發政治聯想。

領事事務局在網頁更新稱，對台旅警作定期檢視及些微修改。有台媒比較今次與去年版本的分別，發現去年內容建議欲赴台旅客，可上「國家訊息網頁」（country information page）查詢更多資訊，也可檢視台灣的「國家安全報告」（Country Security Report for Taiwan）。

但最新版本移除了「國家」字眼，改為建議旅客查詢「台灣國際旅遊訊息」（Taiwan International Travel Information），以及檢視「台灣安全報告」（security report for Taiwan）。被問及是否大陸施壓的結果時，國務院發言人只稱根據現有安全訊息和狀態發展，全面考慮並定期更新旅警。