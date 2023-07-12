特朗普涉誹謗女作家　司法部認定不受豁免

美國司法部周二（11日）認定，前總統特朗普在任期間對女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）發表的言論不受起訴豁免，意味卡羅爾起訴特朗普誹謗有效。該案件將於明年1月開庭審理，是兩人不足一年內第二次對簿公堂。特朗普競選團隊發言人史提芬‧張指摘司法部打破長久慣例，孤注一擲試圖延續這場騙局。

司法部周二致函曼哈頓聯邦法院，確定特朗普對卡羅爾發表涉嫌誹謗言論，沒有充分為美國政府服務的目的。首席副助理司法部長博因頓（Brian Boynton）指，儘管言論是在工作環境中發表，但引發言論的指控只與個人事件有關，即特朗普擔任總統之前數十年的性侵犯事件，它顯然與工作無關。今年較早前的審判結果支持一種推論，即特朗普發表言論的動機是「個人不滿」。

卡羅爾指控特朗普1990年代強姦她，特朗普2019年稱此事「從未發生過」，又指卡羅爾「不是我喜歡的類型」；卡羅爾遂起訴對方誹謗。司法部在2020年依據聯邦法律介入成為案件被告，以聯邦政府不能誹謗為由結束訴訟。特朗普卸任後，司法部官員繼續辯稱，特朗普是在受僱範圍內行事，因此不必就其2019年的言論受審。