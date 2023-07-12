首爾公共交通車費加價　8年以來首次

南韓首爾市政府周三（12日）宣布，首爾地鐵和巴士基本票價將分別加價150韓圜（約0.91港元）和300韓圜（約1.82港元）。這是首爾公共交通車費自2015年以來首次加價。

首爾市政府交通票價調整委員會周三開會批准加價。其中地鐵票價將自今年10月7日起加價，韓媒預計票價今年先加價150韓圜，到明年下半年再加價150韓圜。而巴士車費加價將自今年8月12日起生效。目前，在首爾地鐵使用信用卡或交通卡支付車費的基本票價為1,250韓圜（約7.59港元），而使用現金支付的地鐵基本票價則為1,350韓圜（約8.20港元）。首爾市內巴士的基本票價目前為1,200韓圜（約7.29港元）。

首爾城際巴士和夜間巴士車費亦會加價，分別增加700韓圜（約4.25港元）和350韓圜（約2.13港元），達3,000韓圜（約18.2港元）和2,500韓圜（約15.1港元）。首爾政府最初計劃地鐵票價上調今年4月生效，以應對日益增長的交通預算赤字，但為配合南韓中央政府立場，避免生活成本上升為家庭造成負擔，而把加價計劃延遲至今年下半年。