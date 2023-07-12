南海仲裁案裁決7周年　華外交部重申不承認

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日宣布南海仲裁案裁決，惟南海主權爭議仍持續。周三（12日）是裁決出台7周年，菲律賓外長馬納羅發表聲明，指裁決已成為國際法的一部分，歡迎愈來愈多國家支持裁決。中國外交部發言人汪文斌同日回應稱，中國不接受、不承認南海仲裁案所謂裁決。

中國外交部在北京召開例行記者會，汪文斌重申，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的，仲裁庭違背國家同意原則，越權審理，枉法裁判，所作裁決是非法的、無效的，中方不接受任何基於該裁決的主張和行動。他強調，中方的立場得到100多個國家支持理解，奉勸有關方面同中方繼續通過對話協商妥善處理管控海上分歧，與地區國家一道共同維護南海和平穩定大局。

美國國務院周三表示，南海仲裁案裁決否定中國在南海的擴張性主張，是終局，對菲中兩國都有拘束力。汪文斌批評美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操縱者，每年在非法裁決周年大肆渲染炒作，企圖向中方施壓，逼迫中國接受非法裁決。中方堅決反對，敦促美方停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。