美新中程導彈系統　或部署韓威懾中朝

美國陸軍上月27日成功展示利用中程能力陸基系統，實彈發射一枚攻擊地面目標的戰斧巡航導彈，作為建立中程導彈能力的一部分。南韓傳媒周二（11日）引述美國國會研究服務部報告，指該武器系統的性能限制，應該部署在靠近中國的海外地區從而達到最大效益，美方可能明年向符合條件的南韓政府提出部署申請。

中程能力陸基系統現時改稱「戰略中程火力系統」，屬於美國陸軍多領域特遣隊旗下的戰略火力營三大支柱之一。它目前配備兩款導彈，分別是射程超過1,600公里的戰斧巡航導彈，以及射程有望由460公里大幅提升至1,600公里以上的標準6型導彈，這款導彈具備防空、反導、反艦、陸攻能力。報道指若美國在南韓烏山、群山、平澤的基地部署該武器系統，可以打擊北韓平壤甚至中國北京，攻擊中朝腹地。

美國陸軍計劃每個戰略中程火力系統陣地由4個發射器及一個作戰中心組成，首個原型陣地預計不會遲過2023財政年度第4季部署，另外3個在之後每年引入。報告提到海外部署問題，軍方稱由決策及外交部門的官員負責，但證實正在與數個印太地區的國家討論部署一事。報道指，由於戰略中程火力系統屬於進攻性武器，與防衞來襲導彈、已經部署南韓的薩德導彈防衞系統不同，預料其帶來更大的政治壓力。