美轟炸機連續3天　從本土赴西太平洋

美國罕有地連續3天向西太平洋地區派遣轟炸機，最新一次是周三（12日），兩架B52H戰略轟炸機從本土經北太平洋飛往日本，但其中一架因引擎出現問題，需要降落日本東京都橫田空軍基地，另一架完成空中加油後「打道回府」。

該批B52H戰略轟炸機從北達科他州邁諾特空軍基地出發，呼叫代號是FEAR21及FEAR22。它們接近日本空域時，FEAR21通報東京空管中心，指8個引擎中，7號引擎出現問題，最終降落橫田空軍基地。該基地證實該架B52H戰略轟炸機在飛行期間出現維修問題，周三早上10時22分安全地轉降。FEAR22沒有降落日本或西太平洋戰略要地關島，而是返回邁諾特空軍基地；暫未知今次行動詳情。

美國太平洋空軍周三表示，路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，上周四（6日）飛抵關島安德森空軍基地執行轟炸機特遣隊任務，展示美方應對變幻莫測的全球安全環境之可靠性，強化轟炸機部隊的戰備狀態，推進與盟友夥伴的互操作性。該批轟炸機有3架上周四降落，一架周一（10日）到埗。

由於4架來自邁諾特空軍基地的B52H戰略轟炸機，上月14日起部署關島執行轟炸機特遣隊任務，這代表美國空軍罕有地同時向該島，派遣兩支屬於不同基地的同型號轟炸機，執行同類型的任務。兩架德州戴斯空軍基地的B1B超音速轟炸機，周二（11日）飛抵日本青森縣三澤空軍基地，執行轟炸機特遣隊任務。