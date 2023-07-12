拜登政府內部辯論　是否援烏彈道導彈

法國周二（12日）宣布加入英國的行列，承諾向烏克蘭提供暴風影巡航導彈。美國傳媒同日引述知情官員報道，雖然美國仍然對是否援助烏方夢寐以求的陸軍戰術導彈系統地對地彈道導彈猶豫不決，但拜登政府內部暗地裏為此展開辯論。

烏克蘭兩個月前從英國獲得暴風影巡航導彈，隨即投入戰場攻擊俄羅斯據點。自去年2月24日開戰以來，烏方一直要求美國提供射程300公里、輕易攻擊戰線後方的陸軍戰術導彈系統，但美方多次以當前沒有需求為由拒絕。美國立場之所以如此堅定，一來是擔心烏克蘭利用該款武器攻擊俄羅斯本土及俄佔克里米亞半島，二來是美方庫存較少，並且已經規劃用於其他地區的戰爭計劃，一旦援烏將危害戰備狀態。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫周二表示，與美國官員就援助陸軍戰術導彈系統一直保持聯絡，並與德國官員保持接觸，施壓德方提供金牛座巡航導彈。他稱不會停止要求盟友提供長程導彈，直言「我們需要更多武器」。值得留意的是，美國過去一年多次在援助先進武器方面改變原先憂慮擴大衝突的立場，例子包括愛國者防空導彈、阿布拉姆斯主戰坦克，以及上周宣布首次提供、可能加劇平民傷亡的集束彈藥。