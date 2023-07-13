韓要求參與監察核污水排海　日聲言放射物若超標會停止排放

尹錫悅（左）與岸田文雄（右）商討日本核污水排放的事宜。圖為今年3月兩人在日本會面（Getty Images 圖片）

南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄，周三（12日）在立陶宛首都維爾紐斯出席北約峰會期間會面，雙方討論到日本即將排放福島第一核電站核污水的問題。會上尹錫悅提出，讓南韓專家參與驗證核污水排海安全性的過程，且應在放射性物質濃度超標時停止排放。

對於日本核污水排海，尹錫悅表示尊重國際原子能機構（IAEA）相關報告的內容，但亦表示應最優先考慮南韓國民的健康和安全。尹錫悅提出，日方應該將排海全程是否按計劃進行的監督資訊，與日方共享，且讓韓方專家參與排海的檢查過程。而當放射性物質濃度超標等情況發生時，日方應立刻停止排放，並及時通知韓方。

岸田文雄回應稱，他將盡全力保障排海的安全性，決不給日韓兩國國民的健康和環境帶來不利影響；而排海啟動後，日方將接受IAEA的檢測，且將保持監督資訊高度透明，並迅速向公眾發布。他又稱，若發現放射性物質濃度超標等問題，日方將立刻按計劃停止排放，採取恰當措施。

對於北韓同日發射洲際洲際彈道導彈，尹錫悅與岸田文雄齊聲強烈譴責，並確認日韓、日美韓將緊密合作。兩人也確認了韓日雙方在財務、航空、出口管理等領域的對話與合作進展，還一致同意為年內舉行兩國高層經濟磋商而展開協調。