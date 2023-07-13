捲購買色情照醜聞男主持身份曝光　警稱事件不涉刑事犯罪

近日捲入購買青少年色情照片醜聞的英國廣播公司（BBC）男主持人，周三（12日）由他的妻子證實身份，是61歲的新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）。在他的身份公布前，英國倫敦警方表明，事件不涉及刑事犯罪成份。

英國倫敦警方專業犯罪指揮部在周三傍晚表示，就一名61歲男子涉嫌向一名青少年購買色情照片一事，他們現已完成評估，並確定沒有任何資訊表明涉及刑事犯罪。在作出此決定時，指揮部通過另一支警察部隊，與包括BBC在內的多方以及投訴人和投訴人的家人交談過。指揮部稱，警方不會採取進一步行動，亦已建議 BBC可以繼續進行內部調查。

周二（11日）有報道指，再有一名年輕人聲稱曾經受涉事男主持網上搭訕及威嚇。對此，倫敦警方表示，知悉媒體報道了針對同一個人的進一步指控，而有關這些指控的具體細節或資訊尚未遞交給警方，因此警方目前沒有採取任何行動。

在警方發出上述聲明後不久，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）就發聲明，證實涉事的男主持人正是其丈夫。她在聲明中稱，鑑於最近有關「BBC主持人」的報道，其家庭經歷了極其困難的5天，發出聲明的原因主要是出於對丈夫心理健康的擔憂，以及為了保護兩人的子女。弗林德稱，愛德華茲患有嚴重的心理健康問題，近年來一直在接受嚴重抑鬱症的治療；而過去幾天的事情使他情況更加惡化，再次出現嚴重發作，現在正在醫院接受住院治療。弗林德說，當丈夫身體恢復得足夠好，他打算對事件作出回應。