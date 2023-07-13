馬克龍反對北約在日設辦公室　北約拋中國威脅堅持計劃

北約計劃在日本東京開設亞洲首個聯絡辦公室，日前有報道指法國總統馬克龍已向北約表明反對，周三（12日）出席在立陶宛舉行的北約峰會第2日會議後公開表明他的立場，但北約秘書長斯托爾滕貝格以中國威脅為由，稱建立該辦事處仍在討論中。

馬克龍在會後表示：「印太地區不是北大西洋，因此我們絕不能給人留下北約正在其他地區建立合法性及地理上存在的印象。」

不過，馬克龍的表態令法國的盟友們為之惱怒。斯托爾滕貝格同日在會見日本首相岸田文雄後堅稱，北約在日本設立聯絡處「仍在討論中」，又指北約正與日本正尋求深化網絡安全和海上安全等領域的合作。斯托爾滕貝格強調，北約與亞太夥伴的會議已發出訊息，即安全並不僅是區域性而是屬全球性，揚言中國對新軍事力量的大量投資，已印證明了這一點。

斯托爾滕貝格揚聲稱，預計到2035年，中國將擁有1,500枚核彈頭，射程可達北美、整個歐洲和北約，他揚言：「這並不是說北約要成為一個全球軍事聯盟，而是要認識到（北約）地區面臨來自全球的挑戰，而中國的崛起​​是其中的一部分。」