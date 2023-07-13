中俄與印尼舉行三方會晤　美稱布林肯將晤王毅

正在印尼首都雅加達出席東盟系列外長會的中國中央外辦主任王毅，周三（12日）與俄羅斯外長拉夫羅夫及印尼外長勒特諾舉行中俄印三方會晤。王毅表示，開展交流合作符合三國共同利益，有助推動多邊主義進程，促進地區和平穩定。美國國務院同日宣布，國務卿布林肯在印尼出席東盟會議期間，將與王毅會面。

王毅在中俄印三方會晤上稱，當今世界百年變局加速演進，世界經濟復甦乏力，地緣局勢緊張加劇，但求和平、促發展、謀合作的潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化仍是大勢所趨。他指，各國迫切需要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，共同應對風險挑戰，攜手構建人類命運共同體。作為東盟對話夥伴，中方支持以東盟為中心的區域合作架構，支持東盟各國牢牢把握東亞合作正確方向，加快建設東盟共同體。

拉夫羅夫和勒特諾闡述對當前國際和地區形勢的看法，認為此次會晤是三方對話交流的有益嘗試，展現三方對維護東盟中心地位和東盟方式的共識，將繼續保持溝通。三方還就糧食、能源安全交換看法，認為應完善全球治理，確保供應鏈暢通，保障發展中國家糧食能源安全。印尼媒體指，勒特諾在會上與王毅談及關於南海、東盟與中國關係以及印尼經濟等議題。