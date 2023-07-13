涉一馬洗錢案　劉特佐女助手匿蹤5年後落網

馬來西亞一馬發展有限公司（1MDB）洗錢案再有涉案人士落網，被指是在逃主謀劉特佐得力助手的一馬前法律顧問盧愛璇匿蹤5年後，上周在馬來西亞落網。內政部長賽夫丁納蘇迪安．依斯邁周三（12日）拒絕交代盧愛璇有否供出劉特佐下落，而盧愛璇透過律師表示會配合政府和警方調查。

賽夫丁納蘇迪安．依斯邁開記者會公布案件進展，盧愛璇上周五（7日）被警方逮捕後帶往金馬警區總部，估計她是於吉隆坡一帶落網。警方上周六（8日）引用刑事法典的刑事失信條文取得延扣令，要求盧愛璇協助調查。他拒絕評論盧愛璇如何被捕及延扣至何時，會讓警方先進行調查，而警方不會向他匯報調查結果。

馬來西亞推事庭於2018年12月4日向盧愛璇、劉特佐等一馬洗錢案疑犯發出逮捕令，盧愛璇於2012年至2013年曾擔任一馬法律顧問與集團策略執行董事，她在英國學習法律，在加入一馬公司前已認識劉特佐。美國司法部確認她為「1MDB三號職員」，也是一馬公司與高盛集團主要聯繫人。她授權簽字的銀行帳戶被指曾於2013年，轉帳6.81億美元（約53.1億港元）至馬來西亞前總理納吉布的帳戶。