貓科冠狀病毒大爆發　年初至今30萬隻貓亡

有「貓島」之稱的塞浦路斯今年1月起爆發貓科動物冠狀病毒，獸醫專家估計至今造成30萬隻貓死亡，而且開始擴散到其他國家，規模之大前所未見。專家敦促塞浦路斯政府批准讓可醫治人類新冠病毒的藥物用於貓隻，而最有效的控制疫情手段是疫苗，若不盡快控制疫情，塞浦路斯恐變成「死貓之島」（the island of dead cats）。

英媒周二（11日）指，塞浦路斯今年以來有大批流浪貓和家貓死於貓感染性腹膜炎（FIP），泛塞浦路斯獸醫協會副主席伊巴密濃達（Demertris Epaminondas）指出當地獸醫報告的FIP病例增長驚人，首都尼科西亞（Nicosia）於1月最先爆發疫情，3至4個月內擴散到全國範圍。FIP的病徵包括發燒、不正常腹部腫脹、體力下跌、敵意增加，通常影響幼貓，不會傳染人類，而過往一般只在貓舍發現感染群組。伊巴密濃達表示，遏止疫情的唯一方法是藥物治療，專家希望能使用用於治療人類新冠的瑞德西韋（remdesivir）、莫納皮拉韋（molnupiravir），以及FIP特效藥GS-441524。

塞浦路斯有大約100萬隻貓，動物組織估計年初至今有數十萬隻貓染疫死亡。英國愛丁堡大學教授貢-穆爾（Danielle Gunn-Moore）形容今次的疫情規模是前所未有，街上發現貓屍的報告增加，懷疑與更致命的FIP新毒株有關，正檢驗樣本。她指，塞浦路斯政府已成立專責組應對，並嘗試透過立法批准使用藥物治療FIP。目前有證據顯示，疫情已蔓延到土耳其、黎巴嫩和以色列，若病毒擴散到英國，將導致該國大量貓隻死亡，必須嚴肅看待。