俄羅斯總檢察長訪華　簽署司法協助協議

俄羅斯聯邦總檢察長卡拉斯諾夫周三（12日）抵達北京，展開對中國首次工作訪問。卡拉斯諾夫訪華首日，與中國最高人民檢察院檢察長應勇會面。雙方簽署兩國檢察機關新的合作協議與合作計劃，規定在民事和刑事案件中提供司法協助，並就法律問題簽署國際條約。

根據協議內容，中俄本年將就打擊網絡犯罪、恐怖主義等其他形式的跨國有組織犯罪問題，舉行信息經驗交流圓桌會議。兩國明年將討論打擊貪腐、加密貨幣非法流通、洗錢及恐怖主義融資，以及海外被盜資產的返還方法。雙方擬在打擊有組織犯罪、恐怖主義、極端主義、非法販運武器、爆炸物和爆炸裝置等重要領域方面開展合作。應勇表示，司法交流與合作是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。中國最高檢願同俄羅斯聯邦總檢察院一道，全面貫徹落實兩國元首重要共識。

卡拉斯諾夫說，俄羅斯檢察機關願同中國檢察機關加強經常性交流，在打擊跨國犯罪、維護邊境地區社會穩定、保護兩國企業和投資者合法權益、加強檢察官教育培訓等方面進一步深化務實合作，互相學習借鑒，共同致力於維護兩國國家、社會和人民利益。