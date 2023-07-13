防強開客機逃生門　擬安排軍人警察坐附近座位

南韓國土交通部考慮把客機緊急出口附近的座位，優先分配予消防員、警察及軍人等乘客，以免客機飛行途中有人強行開啟逃生門一事重演。乘客購買機票並選擇相應座位時需身份，若未能先行出售予指定對象，將不對外發售。

國土交通部第二次官（副部長）白源國周四（13日）在國會表示，政府已對335架民航客機的逃生門作全面調查，航空公司也自行停售23架相同機型的23個問題座位，但未能緩解民眾的不安和擔憂。為了讓民眾放心乘坐飛機，政府制定安全強化措施，把緊急出口附近座位優先安排給消防員、警察、軍人等。

國民力量政策委員會議長樸大出透露，適用對象為韓亞航空、首爾航空、釜山航空、Aero K四家航空公司的3種機型。335架民航客機中有99架低空飛行時緊急出口可打開，其中61架安排機艙服務員坐在緊急出口附近。餘下38架將優先安排消防員、警察、軍人等乘客乘坐緊急出口附近的座位。事發在5月26日，韓亞航空一架從濟州飛往大邱的航班於著陸前，突然有乘客打開逃生門。機上共載有194名乘客，有12名乘客出現呼吸困難症狀。