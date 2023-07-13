BBC輸私隱官司　同行不敢報名人醜聞

面對外界連日批評，英國廣播公司（BBC）一直沒有公開涉事男主持的身份，直至周三（12日）由第三者公布。英國天空新聞台指BBC在2018年輸掉與私隱有關的官司後，國內傳媒不敢在報道涉及知名人士的醜聞時，公開當事人的身份。

英國老牌歌手、「金童子」奇里夫李察（Cliff Richard）2014年8月因涉嫌早年性虐待兒童，南約克郡警員進入其住處調查，整個過程被BBC透過直升機從上空拍下。由於案件兩年後獲得撤銷，奇里夫李察入稟法院控告BBC，除了獲得對方賠償21萬英鎊（約214萬港元）損毀費外，也得到85萬英鎊（約868萬港元）法律費用。

英國最高法院去年作出具有里程碑意義的裁決，即私隱權涵蓋正在接受執法部門調查的人士，代表他們被正式起訴並出庭前都受到私隱法的保護。這導致國內傳媒現時寧願謹慎行事，也不願再冒支付高昂法律訟費風險，報道與知名人士有關醜聞。

報道續指，由於私隱權及言論自由之間存在一種「微妙平衡」關係，就連法律也難以確定，所以需要根據每宗事件的具體情況作出決定。此外，英國存在與私隱及誹謗有關的法例，傳媒律師及編輯往往需要在發表文章前，權衡會否觸犯以上法律。