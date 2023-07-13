NASA發星雲複合體照片　助研恒星誕生

為了慶祝美國太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）合作開發的詹姆斯·韋布太空望遠鏡，成功傳回首張高解析彩色太空圖片一周年，NASA周三（12日）發布一張由該望遠鏡早前拍攝蛇夫座ρ星雲複合體照片，或有助科學家了解恒星誕生過程。

由去年起，詹姆斯·韋布太空望遠鏡開始收集數據，包括位於銀河系、擁有50顆恒星的蛇夫座ρ星雲複合體。該星雲複合體擁有龐大氣體雲及塵埃雲，屬新恒星誕生溫床，因此可透過了解其變化過程，從而得知與太陽類似恒星形成過程。

從該張由詹姆斯·韋布太空望遠鏡本年3月及4月拍得照片可見，蛇夫座ρ星雲複合體內有恒星射出一些物質，影響周圍氣體及塵埃，同時照亮分子氫。天文學家蓬托皮丹（Klaus Pontoppidan）進一步解釋，照片頂部共有3顆明亮年輕恒星，其噴流及外流物質無論是大小抑或細節均令人感到驚訝。

詹姆斯·韋布太空望遠鏡前年12月發射升空，至今已傳回不少照片。與NASA的哈勃太空望遠鏡相比，它主要使用紅外線，因此能夠探索更遠距離太空。