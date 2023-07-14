【東方日報世界視線】中國崛起美恐懼　兩國交惡禍全球

約翰‧桑頓（John Thornton）是美國財經專家及中國通，也是當今批判中美博弈的智者，他引用 Richard J. Hofstadter的重要著作《美國政治的神經質（恐懼症）風格》（The Paranoid Style in American Politics）作分析基礎，指美國一直潛存一種政治文化方面神經質的遺傳基因，每當人民生活困難，就往往會有民粹主義政治人物出現，燃點他們的恐懼、激情及不安全感，指向一些外在「威脅」，例如上世紀50年代麥卡錫提出共產主義在威脅美國，發動對自由主義國民的政治迫害；90年代的恐怖主義發展，使美國入侵及威脅中東和非洲國家；到如今的中國崛起挑戰美國霸權。

這種不時出現的政治神經質或恐懼症一冒出，就會延續一大段時間，麥卡錫的白色恐怖由40年代末蔓延到50年代中；恐怖主義在90年代冒升；911恐襲及美國由反恐到撤出阿富汗經歷20年；美國前總統奧巴馬上任後推動「重返亞太」，十多年來至今美國政府還視中國為挑戰者。更可怕的是，不少知情者選擇沉默，趨吉避凶；而機會主義者更會大力炒作，以尋求政治權力冒升。

桑頓預測，到2050年，地球人口將增加至100億，主要來自貧窮國家；中、美由如今控制全球GDP約42%，到2050年會增加至50至60%，但兩大國被廣泛貧窮國家及人口包圍，還有疫症、饑荒、氣候惡化及能源危機。而兩大國如果還在博弈及瀕臨戰爭的處境之中，這世界能安全美好嗎？

目前面對俄烏戰爭，無論支持西方或俄羅斯的專家學者，有一點了解是共通的：俄烏戰爭只是中美博弈甚至最終走向戰爭的前奏！不過，美國霸權主義政府的處境不容樂觀，在西方向全世界揮動要加入支持制裁的大棒下，50多個非洲國家，支持的是0；30多個拉美國家，支持的是0；10多個中東國家，支持的也是0；40多個亞洲國家中，只有日本、南韓及新加坡支持；10多個大洋洲國家中，只有澳洲及新西蘭支持。

俄羅斯的經濟實力遠不及中國，各國眼見中國是世界上140個國家的最大貿易夥伴，近10年來對世界經濟增長的貢獻比G7國家還大，中美惡鬥不單止美國和歐盟得不到支持，更得不到好處，世界其他各國也一定會有反應，不支持甚至設法干預和制止美國與中國的關係惡化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻