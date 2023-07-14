普京：所有對俄承諾兌現後　才會延續黑海糧食協議

俄羅斯總統普京周四（13日）重申，俄羅斯只有在所有承諾得到兌現後，才會延續容許烏克蘭在戰事期間繼續輸出穀物等的黑海糧食協議。

普京出席於莫斯科舉行的「未來技術」論壇時接受記者採訪時，稱俄方延續協議的「可選方案之一，不是先延續協議再由其他國家兌現承諾，而是要先兌現承諾，我們再參與到協議中。」他又表示，距協議到期還有幾天時間，俄羅斯將考慮如何行事。俄媒在周四引述克里姆林宮的消息指，俄羅斯尚未就暫停參與黑海糧食協議作出最終決定；但俄方此前曾多次暗示，將在下周一（17日）糧食協議到期後退出。

此外，普京周四也再次強調，烏克蘭加入北約會對俄羅斯安全構成威脅，指俄方展開特別軍事行動的原因之一正是烏克蘭加入北約的威脅，又稱烏克蘭加入北約既不會增強烏克蘭的安全，還會使世界變得更脆弱，加劇國際形勢的緊張程度。普京又指出，向烏克蘭提供現代化武器只會加劇烏克蘭局勢，武器供應並不會影響特別軍事行動的結果，他說烏克蘭從上月4日展開反攻以來，截至本周三（12日）晚已有311輛坦克被俄軍摧毀，其中至少三分之一是豹式坦克等西方國家製造的坦克。