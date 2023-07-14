新合約談判破裂　荷里活63年來首次演員編劇同時罷工

美國電視和廣播藝術家聯合會（SAG-AFTRA）因就新合約與製作公司及串流媒體的談判破裂，該會的全國董事會周四（13日）中午一致投票通過，加入編劇工會早前發動的罷工行動，成為63年來，荷里活首次演員和編劇同時罷工，所有電影與電視製作恐將停擺。

代表約16萬名表演者的SAG-AFTRA為爭取更好的報酬和串流媒體的剩餘收益，與代表電影公司進行勞工交易的電視及電影製作人聯盟（AMPTP）進行談判，但儘管聯邦調解員在最後一刻介入，雙方仍無法在周三（12日）晚談判限期結束時，就薪酬、使用人工智能（AI）等棘手的問題達成協議。SAG-AFTRA稱罷工是最後的手段，AMPTP則表示對SAG-AFTRA選擇退出談判深感失望。

一線影星如梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、以及格蓮高絲（Glenn Close）都是SAG-AFTRA的成員，該演員工會的成員事前都已同意，若談判破裂會立即發動罷工。美國編劇工會（WGA）早於5月2日已開始罷工，而演員的罷工將會在周四午夜開始。