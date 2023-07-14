涉買色情照BBC男主持　被指曾向同事發調情短訊

英國廣播公司（BBC）知名男主播愛德華茲（Huw Edwards）捲入購買未成年人色情照醜聞，3名BBC現職和前員工周四（13日）再爆料，聲稱曾收到愛德華茲的不恰當和調情訊息，敦促BBC管理層正視高層記者如何與初級記者互動。

BBC新聞節目NewsNight報道，一名BBC現職員工指控愛德華茲今年曾在社交平台發送不恰當和有暗示的短訊，內容涉及該員工的外型，帶有調情成分。該員工因想保持匿名，所以沒有向公司提出正式投訴，但現時正考慮投訴，希望公司管理層採取更積極態度處理曾與愛德華茲共事的年輕員工。此外，另一名現職員工和一名前員工亦聲稱在社交平台收到愛德華茲的不恰當短訊，令他們感到不適。

購色情照醜聞上周曝光以來，外界一直猜測男主持的身份。倫敦警方周三（12日）宣布男主持涉購未成年人色情相一事不涉及刑事犯罪後，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）發聲明證實男主持就是其丈夫，並指希望確認涉事者身份後，終結外界對其他不相關的BBC主持猜測。