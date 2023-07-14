瓦格納兵變後近30將領受查　蘇洛維金仍被關押

美國《華爾街日報》周四（13日）引述多名知情人士指，俄羅斯安全部門在瓦格納集團發動兵變後，扣押了多名俄軍高層問話，包括早前盛傳被捕的陸軍大將蘇洛維金，他目前仍被扣押在莫斯科。

知情人士透露，蘇洛維金知道瓦格納的兵變計劃，他目前關押在莫斯科，但不是扣押在羈留中心。調查人員正查明蘇洛維金有否參與兵變和擔任何等角色，正反覆盤問他，暫未提出起訴。消息指，待總統普京決定如何處理兵變的影響後，蘇洛維金有機會獲釋。英媒和俄媒早前均指蘇洛維金因涉及兵變被扣押，惟其女兒否認消息，蘇洛維金妻子周三（12日）則承認丈夫沒有回家。

報道指，至少13名將領被扣查問話，部分人之後獲釋，另有約15人停職或革職，目的是清理莫斯科不能再信任的軍官。蘇洛維金副手、俄羅斯空天軍副總司令尤丁上將（Andrey Yudin），以及聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）第一副局長阿列克謝耶夫中將（Vladimir Alexeyev）一度被扣押，後來獲釋，現時停職，受政府監視並限制活動。另外，今年4月加入瓦格納集團的前副防長米津采夫（Mikhail Mizintsev）亦遭羈押。