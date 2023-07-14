交通部長涉貪　貪污調查局向地產大亨發逮捕令

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）正接受貪污調查局調查，總理公署發言人周四（13日）指易華仁受查期間將留在新加坡，不能接觸任何官方資源及進入政府大樓。案件周五（14日）再有新發展，旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星收到逮捕令，貪污調查局（CPIB）要求他提供與易華仁接觸的資訊。

王明星現年77歲，早年與岳父共同始創旅店置業，他還涉足娛樂業，並於2008年把F1賽車大獎賽引入新加坡。旅店置業周五發文告披露，王明星充分配合貪污調查局的調查，已提供所需信息。由於案件還在調查中，他無法提供更多的詳情。王明星目前為止未面對任何起訴，並以10萬新加坡元（約59.3萬港元）保釋，他當日會出國，回國後交出護照。公司的提名委員會評估目前情況後，認為王明星仍適合履行執行董事職責，會繼續觀察事態發展，重新評估他是否適合繼續受委任。

易華仁受查引起關注，至少3名執政人民行動黨議員打算在8月國會復會時，就案件提出質詢。楊厝港區議員葉漢榮表示，將要求政府交代各部門的腐敗事件舉報途徑、過去3年貪污調查局通過這類舉報途徑調查多少案件，以及這類調查所佔比率。他強調2只有對貪腐保持強硬立場，才能繼續贏得人們對新加坡制度的信任和信心。另有議員希望知道易華仁是否因任內的行動或決定要需協助調查，以及貪污調查局揭發事件的時間表等。

人民行動黨周四召開會議，副總理兼財長黃循財、教育部長陳振聲等人出席，新加坡傳媒指會議與易華仁事件有關，主要是為了平息基層情緒、鼓舞士氣，以及凝聚軍心。