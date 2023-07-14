拜登授權動員3000預備役　支援駐歐洲美軍

美國總統拜登周四（13日）簽署行政命令，授權動員最多3,000名預備役軍人，前往歐洲支援北約行動。目前未知美國國防部長奧斯汀是否計劃在短期內部署預備役軍人，但此舉表明美軍在歐洲的訓練任務，以及在俄烏戰爭後增兵歐洲，已使現役部隊捉襟見肘。

拜登表示，動員預備役是為了更好支援「大西洋決心行動」，它是在俄羅斯吞併克里米亞後發起，旨在加強北約東翼的威懾態勢。根據行政命令，拜登首次把大西洋決心行動指定為應急行動，從而允許國防部動員預備役部隊，並透過加速採購授權向預備役提供武器裝備。行政命令確保參與應急行動的美軍預備役人員，獲得與現役相同的報酬和支援。任何可能部署的預備役人員家庭和家屬，亦會得到支援。

美國國防部聯合參謀部作戰主任西姆斯指出，在俄羅斯對烏克蘭發動非法及無端侵略後，美軍再次重申對北約東翼的堅定防禦支持和承諾。他又指，預備役人員會待歐洲司令部決定需要時才會前往。歐洲司令部發言人斯皮克斯稱，儘管動員預備役賦予歐洲司令部更大的靈活性保衞歐洲大陸，但它不會改變美軍在歐洲的實際兵力水平。俄烏戰爭爆發後，美國向歐洲增兵兩萬，令駐歐美軍規模增至10萬人，其中一萬是駐波蘭輪換部隊。