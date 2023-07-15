金與正稱射洲際彈道導彈正當　美招惹將付沉重代價

北韓周三（12日）試射火星18型洲際彈道導彈，這是繼今年4月13日後第2次測試這款採用固體燃料的導彈。北韓領袖金正恩胞妺、勞動黨副部長金與正周五（14日）通過朝中社發表談話，聲稱北韓發射洲際彈道導彈是正當的，美國招惹北韓必將付出沉重代價。

金與正指，完全遏制、粉碎最敵對、最具威脅的美國反朝核對抗政策是讓朝鮮半島和亞太地區免遭核戰爭災難的正當防衞行為，任何人都沒有對北韓發射新型洲際導彈說三道四的正當理由。

她譴責稱，聯合國安理會不顧北韓對國家安全的合理關切，忽視美國蓄意加劇朝鮮半島和地區實際爆發核戰爭風險的罪惡企圖，單方面再次召開公開會議對北韓行使自衞權大做文章，暴露其是抹殺世界和平與穩定的對抗機構，以及是完全庇護美國和西方的機構。

金與正還表示，安理會將北韓行使不給任何人帶去影響的正當防衞權視為問題，是不公平和偏頗的做法，朝方對此表示不滿和強烈譴責。金與正要挾道，美國愈是推行無差別的挑釁對抗政策，情況就愈會朝不利於美國的方向發展。她指美國招惹北韓就必將付出沉重代價。

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