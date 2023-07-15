美日韓外長會談　共商加強合作應對朝核威脅

美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正及南韓外交部長官朴振周五（14日）在印尼雅加達舉行會談，共商加強合作應對北韓核威脅。

3人藉出席東盟系列外長會而會晤，並就北韓核導威脅升級及三國協作加強應對的方案作討論。這是去年2月在德國慕尼黑安全會議之後，三國外長相隔5個多月再次聚首。當時因北韓發射洲際彈道導彈，三方隨即緊急開會，而當天的會議同樣僅在北韓發射火星18型固體推進劑洲際導彈的兩天之後，應對北韓挑釁自然成為會議焦點。

美日韓外長在會議開場白一致發聲，強調應對北韓威脅的決心。布林肯指，在三國的共同安全方面，北韓的持續挑釁是最大的挑戰，3國帶着共同防禦的意志共聚，為了遏制和防禦北韓的一切侵略，會動員所有可用手段。

朴振表示，北韓的行為完全辜負了國際社會的期待，今天3國通過對話，進一步堅定堅決應對北韓的持續挑釁的決心，希望能向北韓釋放挑釁必將付出代價的訊息。林芳正說，從北韓近期加大挑釁力度等核導活動中可見，印太地區正面臨二戰之後最為嚴峻覆雜的安全環境。

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