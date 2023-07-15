【東方日報世界視線】歐洲極右冒升　政治社會混亂

歐洲極右的政治力量正在不斷壯大，首先是被標籤為新法西斯的意大利兄弟黨黨領袖梅洛妮於2022年當選成為總理；今年6月，芬蘭極右保守派民族聯合黨領導人奧爾波組成新執政政府；6月德國東部圖林根邦（Thuringia）索納貝格（Sonneberg）選舉中，極右派另類選擇黨首度贏得地區首長位置，最近民意調查中，該黨聲望節節上升，已成為中間偏右的基督教民主聯盟之外的第二大黨。預計7月23日西班牙全國大選右派也會獲勝。

傳媒給極右派的標籤是：極端主義、民粹主義及新法西斯主義。但其實它們各有共同及差異之處。首先歐洲不同國家的極右派，與過去德國納粹及意大利法西斯截然不同，它們並不崇尚法西斯及納粹的政治理念，不反對民主政制、不反對國家憲法及也不崇尚用暴力作政治鬥爭。它們的政治取向也沒有自由主義、社會主義或法西斯主義的意識形態理念體系。它們的訴求是零星的，如反新移民及高通脹。

無疑這些右派民粹主義黨派會劃分國家之內與之外，國內地域中的我們及他們（如德東及德西、意大利南部及北部的貧富懸殊），強調歐洲族裔及基督教的根基，反對新移民及回教過度滲入。它們反對過去「舊有黨派」使民主政治淪落到精英及既得利益政客當權，特別是這些既得利益者一方面成立歐盟政府，搶奪了不少國家的政治自主及生活自由（例如移民政策的自由化帶來人民生活的威脅），但另一方面道德上過分接受甚至鼓勵不同性傾向及毒品氾濫。

歐美社會的發展反覆也導致這種反對聲音的興起，本來政府鼓吹全球化，但結果變成極度貧富懸殊，如今又要搞去風險化形成出口呆滯及供應鏈斷裂，加上引發俄烏戰爭帶來能源危機、高通脹、經濟衰退及失業嚴重，使社會廣泛貧窮低下階層對過去的「精英統治」失去信心及耐性，這些極右翼黨派要求人民革掉精英政府，讓新政府幫人民拿回控制權，以挽回經濟、國家人民的傳統價值及凝聚。

它們興起後要面對的問題是它們反對現有的政府及其政策，又能夠拿出甚麼政治牛肉，這是一個巨大課題及實施考驗。不過，不少明智的政經學者就指出，這個政治新潮流反映出西方高度壟斷化的資本主義出了大問題，「舊有政黨」若還狂妄自大不作檢討改革，覆沒及社會動盪是指日可待。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻