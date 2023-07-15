眾議院通過國防授權法案　強化美台軍事協調

美國眾議院周五（14日）以些微差距通過2024財政年度《國防授權法案》。法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網絡安全合作等問題。

眾議院自周三（12日）開始審議總額高達8,768億美元（約6.8萬億美元）的2024財政年度國防授權法案。經過3天的審議，眾議院周五以219票贊成、210票反對的些微差距通過。在眾議院通過後，參議院預計下周也將審議參院版本國防授權法案。

眾議院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）指，2024年國防授權法案的根本目標即是嚇阻中國大陸，提供新力量、加速人工智能與極音速等創新技術部署，讓美國在與中國大陸衝突中獲得優勢、加強與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係、保護美國軍事基地、基礎關鍵設施與學術研究免受中國大陸侵犯與間諜活動，並在太平洋建立對中國行動所需的軍事後勤網絡。

在當天通過的法案中，保守派共和黨人加入多項附加條款，遭到民主黨人強烈反對。這些條款包括要求國防部不再報銷墮胎相關旅行費用；軍人醫保將不包括變性手術以及跨性別者激素治療；撤銷致力於推進軍隊多元性的機構等。

民主黨人認為該法案極端、魯莽，是對生育自由的打擊，將右翼理念強加於美國民眾”。民主黨議員史密斯當天表示，該法案是極端主義宣言，在倡導種族主義、無知和仇恨。眾議院議長、共和黨人麥卡錫則對該法案予以支持。他指，共和黨人在眾議院佔據多數是好事，共和黨人在兌現對美國民眾的承諾。