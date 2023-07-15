英擬調高移民申請費　保健附加費增幅達66％

英國首相辛偉誠周四（13日）宣布增加移民收費，以向各類公務員加薪。其中針對成人的移民保健附加費（IHS）將從每年624英鎊（約6,383港元）增至1,035英鎊（約1萬港元），加幅近66%。針對學生和18歲以下人士的IHS則從每年470英鎊（約4,808港元）增至776英鎊（約7,939港元）。其他一系列收費加幅也將接近兩成，暫未公布實施日期。

根據公布，移民工作和訪問簽證收費將增加15%，其中技術工人簽證從625英鎊（約6,394港元）增至718.75英鎊（約7,353港元）。無限期居留 (ILR) 申請費用增加至少20%，從2,404英鎊（約2.4萬港元）增至至少2,880英鎊（約2.9萬港元）。英國公民身份費用由1,330英鎊（約1.3萬港元）增至至少1,596英鎊（約1.6萬港元），增幅20%。其他費用包括學生簽證、申請永久居留權、入籍等，費用亦會增加至少20%。

新收費實施後，每人居留申請費用將上升至至少2,885英鎊（約2.9萬港元）。英媒舉例，以有2名成人的4人家庭為例，其居留申請、移民健康附加費和簽證費合計至少3.3萬英鎊（約33萬港元），並另需額外支付律師費。假設是英國公民的外籍伴侶且已在英國居留5年，其移民費則由7,620英鎊（約7.7萬港元）增至10,575英鎊（約10萬港元）。